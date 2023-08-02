Суд в Киеве заочно арестовал эксдепутата Рабиновича

Печерский суд Киева избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом заявили в ДБР, сообщает Укринформ.

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ДБР напомнили, что 26 июля бывшему народному депутату Украины сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и в проведении подрывной деятельности против Украины" , - отметили в ДБР.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.