Присвоил 10 млн грн зарплаты морпехов. СБУ задержала военного бухгалтера

СБУ задержала﻿ в Одесской области военного бухгалтера, который присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов. У него нашли автомобиль Audi Q7 и 2,5 млн грн на карточках его знакомых.

"Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, он насчитывал зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

"Установлено, что "благодаря схеме" фигурант приобрел авто премиум класса. При этом в целом чиновник разворовал более 10 млн бюджетных гривен" , - добавили в СБУ.

Так, он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части. Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, безосновательно получивший от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

В ходе обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовую технику, которые он приобрел за украденные деньги. Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.