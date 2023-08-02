В Турции раскрыли аферу на $5 млн с военным оборудованием для Украины

В Турции прокуратура Анкары завершила расследование аферы на $5,1 млн при сделках по поставке военного оборудования, в результате которой пострадала Украина, сообщает Европейская правда.

Прокуратура предъявила обвинения шести лицам по обвинению в "систематическом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "подделке официальных документов". Четырем подозреваемым грозит более 26 лет заключения, а двум другим – до 31 с половиной года.

Об афере стало известно в апреле прошлого года, когда представитель Украины по вопросам закупок вооружений в Турции Владимир Краковецкий обратился с жалобой в полицию и прокуратуру Анкары.

В украинском Министерстве внутренних дел заявили, что аферу организовали несколько турецких граждан.

В своей жалобе представитель Украины отмечает, что ряд турецких бизнесменов обещал поставлять в Украину бронежилеты, защитные шлемы и оружие.

Сначала Краковецкий был убежден, что группа в Грузии была готова пожертвовать Украине 70 миллионов долларов для покрытия расходов на военные поставки. Однако впоследствии один из фигурантов аферы заявил, что Украина должна заплатить за поставку оружия и военных товаров.

Краковецкий перечислил турецкому бизнесмену $5,1 млн в рамках соглашения. Однако никаких поставок не было осуществлено, а попытки связаться с ним оказались безуспешными, что вызвало подозрения в мошенничестве.

Фигурантов аферы задержали на непродолжительное время, но затем отпустили.