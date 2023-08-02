Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней с гигантскими потерями Вооруженных сил Украины и малозаметными успехами, на фоне этого Киев зимой будет вынужден договориться о перемирии с Москвой под давлением Запада. Об этом говорится в материале на сайте немецкой газеты Die Welt.

В публикации говорится, что контрнаступление Украины продолжается уже 60 дней, но Киев не сможет оттеснить российские силы с укрепленных позиций. Атаки Украины в районе Запорожья безуспешны, пишет немецкое издание.

В этой связи журналисты делают вывод, что на фоне приближающейся осени надежды Запада на перелом ситуации с помощью подготовки солдат и поставки техники не оправдываются. Кроме того, украинским войскам не хватает техники и авиации. Энергоснабжение предстоящей зимой будет гораздо более сложным, чем год назад, а запасы резервистов, готовых отправиться на линию соприкосновения, снизились. Таким образом, переломить ситуацию в пользу Киева вряд ли получится, считает Die Welt.

Как в беседе с газетой отметил аналитик Конрад Музыка, всего через несколько месяцев Украина также может столкнуться с серьезным дефицитом боеприпасов. Это указывает на то, что Киев зимой будет вынужден заключить перемирие с Москвой под массированным давлением Запада, но это не означает мира.

По его мнению, конфликт заморозят, как в Северной и Южной Корее. Для миллионов украинцев это означает развитие худшего прогноза. Кроме дальнейшего снижения экономики отсутствие успеха на фронте, вероятно, приведет к росту разочарования среди солдат и населения.

В конце мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.