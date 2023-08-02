Украина объявила планы перед саммитом в Саудовской Аравии по "Формуле мира"

Украина сформулировала планы от грядущей встречи в Саудовской Аравии с участием советников по национальной безопасности и политических директоров, где будут обсуждать "Формулу мира" Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает Европейская правда.

Он заявил, что по результатам консультаций планируется "согласовать философию 10 пунктов украинской "Формулы мира (большинство государств уже выразили свою положительную оценку и внести отдельные конструктивные предложения, которые будут способствовать выработке единого подхода), а также проработать модальность проведения предстоящего Саммита "Формулы мира" на уровни лидеров, в том числе время, место и повестка дня".

По его словам, "важно, что это не просто консультации, а четкое продвижение на пути к поставленной цели: имплементация украинской Формулы мира и ее ключевых задач".

"Украина имеет действенный план и готова разговаривать со всеми государствами, уважающими международное право, суверенитет и территориальную целостность нашего государства – и таких государств абсолютное большинство" , – отметил Жовква.

Он добавил, что "отдельным бонусом" станет "возможность провести многосторонние и двусторонние переговоры с более чем 30 делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки".

"Для поддержки постоянных контактов с нашими близкими партнерами из G7 и Европы у нас масса возможностей, а вот преимущества международной платформы, предоставленной Саудовской Аравией, - трудно переоценить" , - подчеркнул Жовква.

Заместитель главы ОП резюмировал, что таким образом Украина "сможет ускорить имплементацию "Формулы мира", распределить роли и более четко очертить задачи, главная из которых – восстановление международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины, ведь российская агрессия продолжается на нашей территории".