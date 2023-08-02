В ВМС Украины прокомментировали "прорыв блокады" иностранными судами

Прибытие иностранных судов в один из портов Одесщины не является "прорывом блокады", как об этом написала часть СМИ, считает спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Прохождение в украинские территориальные воды российские военные "блокировать не в состоянии", поскольку сейчас не имеют в Черном море достаточного для этого задания количества кораблей, сообщает Радио Свобода.

"Чтобы заблокировать какой-то участок моря, нужен соответствующий корабельный состав, в большом количестве - чтобы физически помешать проходить через какой-то участок моря. Сейчас такого не происходит. Поэтому назвать это прорывом блокады, по-моему, это преувеличение".

Они (иностранные суда – ред.) проходили по стандартным маршрутам, это ближе к нашим берегам. Соответственно, это зона, в которую российские корабли не заходят. Это более 100 морских миль от побережья. Потому что они (русские военные моряки – ред.) понимают, что в таком случае преследуют за российским кораблем. То есть ко дну" , – сказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС Украины, нынешние действия российских военных в Черном море - "это такой вербальный терроризм, они угрожают, запугивают, проводят опрос, не имея для этого никаких оснований".

"Они сами себя объявили жандармами Черного моря. Забыв, что это море совместного пользования" , – добавил Дмитрий Плетенчук.

Ранее сообщалось, что три грузовых судна прибыли﻿ 30 июля в один из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная. Это первый приход иностранных судов в украинские порты после отказа России от продления так называемого зернового соглашения. Москва также предупредила о том, что все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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