США могут поставить оружие Тайваню за счёт бюджета для Украины — FT

Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины, стремясь ускорить поставки оружия на фоне роста угрозы со стороны Китая. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

По словам двух лиц, знакомых с планом, Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.

Если Конгресс одобрит этот план, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую американскими налогоплательщиками, известную как "иностранное военное финансирование". Ожидается, что Белый дом обратится с таким запросом в этом месяце.

Запрос последовал за заявлением Белого дома о том, что США впервые передадут Тайваню оружие на $345 млн из своих запасов в рамках системы, известной как "президентские полномочия на сокращение вооружений", использованной для отправки оружия в Украину.

Решение включить финансирование для Тайваня в дополнительный бюджет и использовать «президентские полномочия по сокращению вооружений» (PDA) для поставки оружия подчеркивает рост необходимости помочь Тайбэю. Критики нынешней стратегии США по отношению к Тайваню призывают Вашингтон быстрее поставлять оружие, поскольку Китай усиливает военную активность вокруг острова.

"Это был бы монументальный шаг, который сигнализировал бы о том, как далеко правительство США готово зайти, чтобы ускорить сдерживание через Тайваньский пролив" , - сказал Эрик Сайерс из консалтинговой компании Beacon Global Strategies.

По данным Американско-тайваньского делового совета, Тайбэй все еще ожидает поставок оружия на сумму 23 млрд долларов, в том числе ракет и разведывательных беспилотников, одобренных разными администрациями США. О некоторых продажах было объявлено более пяти лет назад. Американское военное командование часто выражало разочарование в медленной передаче оружия Тайваню для усиления его безопасности.

Белый дом отказался комментировать или раскрывать детали о том, сколько денег будет предусматривать запрос для Тайваня.

Голосование по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием на поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса.

Группа ультраправых республиканцев в Палате представителей недавно пыталась использовать ежегодный оборонный законопроект для ограничения поддержки Украины со стороны США — это признак того, что даже небольшая группа законодателей может поставить под угрозу или отсрочить будущую помощь.

Включение помощи Тайваню, имеющей сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, в бюджет для Украины может помочь администрации президента США Джо Байдена и проукраинским республиканцам привлечь на свою сторону тех членов Конгресса, которые в другом случае были бы против.

"Создание дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в Палате представителей в более затруднительное положение, поскольку многие из тех, кто выступает против финансирования Украины, остаются сторонниками поддержки Тайваня" , - сказал эксперт из аналитического центра American Enterprise Institute Зак Купер.

В прошлом году Конгресс принял закон, утвердивший выделение Тайваню "иностранного военного финансирования" в размере $10 млрд в течение пяти лет. Это был бы первый случай, когда американские налогоплательщики финансировали бы вооружение для Тайваня. Но законопроект Конгресса об ассигновании не санкционировал выделение средств в рамках "иностранного военного финансирования".

"Наблюдатели внимательно следят за тем, удастся ли Конгрессу в этом году вложить свои деньги туда, куда он хочет. Дополнительные средства – это, пожалуй, лучший шанс сделать это" , – добавил Купер.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин "решительно выступает против военных связей США с Тайванем и предоставления оружия Тайваню". Китай призвал Вашингтон "прекратить создавать риски для мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2024 год на рекордные $886 млрд. Законопроект, в частности, предусматривает 300$миллионов долларов для Украины. Перед этим Палата представителей одобрила свой вариант законопроекта.