МИ6: У лидеров Ирана споры из-за поставок дронов РФ

Среди лидеров Ирана возникли споры из-за решения поставлять дроны-камикадзе России для войны в Украине. Об этом сказал глава британской внешней разведки МИ6 Ричард Мур в интервью Politico, сообщает Укринформ.

"Решение Ирана поставлять России беспилотники-камикадзе, бессистемно разрушающие города Украины, спровоцировало внутренние распри на самом высоком уровне режима в Тегеране... Иран, вероятно, решил заработать деньги и получить некоторые военные ноу-хау в обмен на поддержку россиян" , - сказал он.

Мур также положительно оценил ситуацию на поле боя в Украине, отметив, что за последний месяц ВСУ вернули больше территории, чем россияне захватили за год. Что касается замедления контрнаступления украинских военных, он подчеркнул, что это тяжелая работа, к тому же, по его словам, российские силы имели возможность создать защиту, которую очень трудно преодолеть.

"Украинские командиры, в отличие от своих российских коллег, хотят сохранить жизнь своих военных и потому двигаются с должной осторожностью" , - сказал глава МИ6.

Мур признал, что западные страны не хотят "унижать" президента РФ Владимира Путина, но уверены, что он должен вывести свои войска из Украины.