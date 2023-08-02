Кабмин одобрил Стратегию возврата активов на 2023 - 2025 годы

1 августа Кабинет Министров одобрил Стратегию возврата активов на 2023 - 2025 годы.﻿ Документ разработало Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает ЮрЛига.

Стратегия определяет курс государственной политики по введению комплексной модели возврата незаконных активов в Украину путем:

усовершенствования законодательства по возврату активов, полученных преступным путем;

усиления институциональных возможностей государственных органов, уполномоченных на осуществление мероприятий по возврату активов;

усиления межведомственного и международного сотрудничества в соответствующей сфере.

Отмечается, что принятый документ будет служить также основой для разработки механизмов выплаты компенсаций, возмещения убытков или ущерба, причиненных Украине в результате совершения уголовных правонарушений, а также для возмещения убытков, причиненных нашей стране в результате вооруженной агрессии российской федерации.