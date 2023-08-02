В Сенате США предложили поддержать энергетическую инфраструктуру Украины – посол

Американские сенаторы внесли двухпартийный проект закона, направленный на поддержку энергетической инфраструктуры Украины и уменьшение зависимости ЕС от России.﻿ Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Сегодня наши друзья в Конгрессе - сенаторы Менендес (демократы) и Риш (республиканцы) внесли двухпартийный проект закона "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе" , - написала она.

По ее словам, этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии и т.п.