МИД Польши: Без урегулирования вопроса Волынской трагедии не будет примирения

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что окончательного примирения между странами не может быть без "урегулирования" вопроса Волынской трагедии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский, сообщает Лига.net.

По его словам, Польша поддерживает Украину настолько, насколько это соответствует ее национальным интересам — он призвал "уважать людей, которые помогают".

"Неуважение к союзникам не помогает в достижении дипломатических целей, например, в усилиях по увеличению масштабов и форм помощи. Главной угрозой как для Польши, так и для Украины остается Россия. В Украине идет война, развязанная Россией, которая также угрожает Польше. Защита от этой угрозы является нашим самым важным общим интересом на данный момент.

Это не означает, что между Польшей и Украиной нет вопросов, по которым мы еще не достигли согласия. Мы говорим об этом честно и открыто между собой, пусть и не всегда публично" , — написал дипломат.

Замминистра подчеркнул, что поддержка Украины в экспорте зерна на неевропейские рынки не может осуществляться за счет сельского хозяйства Польши.

"С точки зрения интересов Украины было бы более целесообразно, чтобы Украина оказала давление на институты ЕС, чтобы они поддерживали страны-члены в развитии инфраструктуры, необходимой для транзита зерна" , — считает чиновник.

Резюмируя, он назвал Волынскую трагедию "геноцидом, совершенным украинцами против поляков".

"Без урегулирования этого преступления, разблокирования эксгумации и поминовения его жертв не будет настоящего польско-украинского примирения или интеграции Украины с ЕС" , — отметил Яблоньский.

Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших.

17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и в присутствии польского президента Коморовского, премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 года известные украинцы, в том числе президенты Кравчук и Ющенко, обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".