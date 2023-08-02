Как Китай взял на вооружение искусственный интеллект

В экономическом мейнстриме со времен Второй мировой войны господствовало мнение, что свободная международная торговля — инструмент распространения либеральных институтов и демократии (кроме многих других позитивов). И хотя утверждения такого характера обычно не воспринимаются как истина в последней инстанции, для их опровержения требуются конкретные научные результаты. Недавно они пришли из мира передовых технологий, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT), Гарвардского университета и Лондонской школы экономики (LSE) исследовали экспорт Китая в разрезе продукции искусственного интеллекта (ИИ), а именно технологии распознавания лиц. Как оказалось, в мире ее охотно покупают… автократы всех мастей.

Работа Мартина Берая (Martin Beraja), Эндрю Као (Andrew Kao), Дэвида Янга (David Y. Yang) и Ноама Юхтмана (Noam Yuchtman) свидетельствует, что экспорт Китаем технологии, используемой для государственного надзора, может усилить автократии по всему миру.

Китайская ставка

Авторы исходят из экономических основ: Китай имеет сравнительное преимущество в области искусственного интеллекта для наблюдения (распознавания лиц), а потому выигрывает в этом сегменте международной торговли по крайней мере в 2008-2021 гг. — исследованном периоде. Другое дело, что результаты этого процесса выходят за пределы экономических интересов и необнадеживающие для мировой демократии.

Сравнительное преимущество КНР в этом сегменте ученые объясняют несколькими фактами: китайские экспортеры получают выгоду от спроса правительства на ИИ, от доступа к крупным государственным базам данных и от сильной промышленной политики.

В частности, потребность китайского правительства в надзоре и политическом контроле приводит к увеличению предложения соответствующих разработок и, как следствие, росту экспорта ИИ, следовательно, внутренний спрос со стороны государства формирует сравнительное преимущество в международной торговле. Это вклад в институциональную теорию, которая, как правило, сосредотачивается на других факторах — защите прав собственности, обеспечении выполнения контрактов или верховенстве права в более широком понимании.

Важно, что именно ИИ для наблюдения выгодно выделяется в экспортных показателях Китая даже по сравнению с другими высокими технологиями. То есть это означает, что Пекин делает ставку именно на этот сегмент.

"Например, мы наблюдаем 250 китайских экспортных сделок по распознаванию лиц, а это наибольший показатель среди всех стран (США на втором месте с 215 сделками). Ни в какой другой передовой технологии Китай не демонстрирует такого экспортного доминирования" , — отмечают исследователи, которые обработали 1636 сделок на поставку соответствующих технологий из 36 стран-экспортеров в 136 стран-импортеров.

Роль покупателя

Тот факт, что автократии и слабые демократии значительно чаще импортируют из Китая технологии ИИ для наблюдения, также подтверждает анализ международных транзакций. На такие страны приходится 44% экспортных соглашений с Китаем, что почти вдвое больше чем с США.

На картах ниже показан экспорт технологий искусственного интеллекта для слежки из Китая (панель A) и США (панель B). Большая толщина стрелок символизирует большее количество сделок, а цвет — политическую характеристику стран-импортеров (синий указывает на зрелую демократию, красный — на автократию или слабую демократию).

Экспорт ИИ для слежки из Китая и США

Еще один интересный факт: автократии и слабые демократии с большей вероятностью импортируют китайскую технологию ИИ для наблюдения именно в те годы, когда в их странах происходят политические неурядицы. Вернее, они это делают в ответ на внутренние беспорядки. Для сравнения: таких закономерностей не обнаружено в зрелых демократиях.

"Эти результаты свидетельствуют об особой ценности китайской технологии ИИ для наблюдения в условиях определенных политических режимов и при конкретных политических обстоятельствах" , — констатируют западные исследователи.

Они также задокументировали, что в автократиях и слабых демократиях, импортировавших китайское ИИ для наблюдения на фоне внутренних беспорядков, значительно ухудшилась ситуация с избирательными институциями. То есть, там меньше вероятность увидеть беспристрастное СМИ или оппозиционную партию в избирательных бюллетенях. Такая тенденция на фоне импорта китайского ИИ не прослеживается в зрелых демократиях.

"Этот вывод позволяет предположить, что в рамках согласованных усилий автократий и слабых демократий, направленных на усиление политического контроля, они обращаются именно к китайской технологии распознавания лиц, разработанной там для достижения подобных целей" , — считают ученые.

Итак, имеем веское свидетельство, что торговая интеграция может усиливать автократические режимы вместо того, чтобы способствовать распространению демократии в мире, как считалось длительное время. Почему?

Логичный ответ таков. Еще полвека назад ведущими инноваторами и экспортерами передовых технологий были зрелые демократии. Но мир изменился. Китай стал технологическим гигантом. А некоторые высокотехнологичные продукты пригодились тем, кто стремится распространить государственный надзор. Поэтому в контексте XXI ст. все зависит от того, кто и при каких обстоятельствах импортирует технологии.

Модель контроля

На вопрос "Что делать?" авторы исследования дают только общие ответы.

"Возможность негативных внешних эффектов на глобальном уровне (например, потеря гражданских свобод и политических прав), связанных с торговлей ИИ, должна стать предметом политических дискуссий по международным стандартам развития ИИ и торговле им" , — говорится в выводах к статье.

По мнению западных ученых, модель регулирования ИИ можно вывести из наработанных правил торговли другими товарами с глобальными внешними эффектами. Речь идет о способах контроля за торговлей продукцией двойного (военно-гражданского) назначения, товарами, произведенными с использованием неприемлемых ресурсов (например детского труда) или товарами, негативно влияющими на окружающую среду в процессе их производства или потребления.