Безработным в Украине повысят размер минимального пособия
Кабинет министров предлагает повысить размер минимальной помощи по безработице. Сейчас деньги получает незначительное количество украинцев. Об этом, со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Документом предлагается поднять размер минимальных выплат на время военного положения с 1000 до 1500 гривен. Такая сумма назначается людям без страхового стажа и работающим в течение последнего года менее 7 месяцев.
Повышение минимального размера пособия по безработице будет осуществлено за счет и внутри средств, предусмотренных на такие цели в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Прогнозная среднемесячная численность зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице в минимальном размере, составляет 38,7 тыс. человек. При этом расходы на повышение минимального размера пособия по безработице до конца года составят ориентировочно 111 млн гривен.
Минимальная безработица
Напомним, в июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысячи, среди которых 80,7 тысячи - женщины. Год назад было 316,4 тысяч безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие, упало за год с 264,9 до 47,0 тысяч человек.
Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен – размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.