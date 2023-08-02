МИД Польши о белорусских вертолетах: Такое случается в каждой стране
В Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали нарушение белорусскими военными вертолетами воздушного пространства страны и то, что польские службы отреагировали на это с опозданием. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает Европейская правда.
Он настоял, что в инциденте с белорусскими вертолетами польские радиолокационные системы сработали.
Яблонский подчеркнул, что через военные каналы союзники Польши были проинформированы о нарушении границы.
На вопрос, как могло случиться, что Польша с опозданием отреагировала на то, что происходило на границе, замглавы МИД ответил: "Такие вещи случаются в каждой стране".
На просьбу уточнить, в каких именно странах случаются подобные ситуации, он привел случай в США, когда разведывательные аэростаты нарушали воздушное пространство страны.
Яблонский добавил, что после инцидента в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси, отметив, что встреча была "очень короткой".
"Мы выразили решительный протест по поводу нарушения воздушного пространства, а также эскалации действий против Украины, поскольку Беларусь также является соучастником этой войны", – сказал он.