Путин согласился посетить Турцию после разговора с Эрдоганом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорился о визите последнего в Турцию, сообщает Украинская правда.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию" , – говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.

Эрдоган подчеркнул, что во время российско-украинской войны "не следует принимать меры для эскалации", а также подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает "мостиком мира".

Он заявил, что долговременное прекращение Черноморской инициативы не приносит никому пользы, и что больше всего пострадают страны, которые нуждаются в зерне и имеют низкие доходы, президент Эрдоган отметил, что цены на зерновые культуры, которые снизились на 23 процента в течение периода внедрения, увеличились на 15 процентов за последние две недели.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы.

О дате визита не сообщается.

Объявленного в розыск Международным уголовным судом Путина не могут арестовать в Турции, поскольку Анкара не ратифицировала Римский статут, и решения МУС на территории страны не имеют юридической силы.