Человечество исчерпало годовой запас ресурсов планеты – экологи

В 2023 году люди исчерпали условный запас возобновляемых природных ресурсов к среде, 2 августа. Об этом заявила американская экологическая организация "Глобальная сеть экологического следа" (Global Footprint Network, GFN). В результате день 2 августа объявлен американскими экологами Всемирным днем экологического долга 2023 года, сообщает Deutsche Welle.

В своих подсчетах GFN сравнивает экологический след человека (потребление людьми возобновляемых ресурсов) с биоемкостью (способностью планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе СО2). Эксперты отметили, что если бы все люди на Земле жили так расточительно, как в Германии, то день экологического долга наступил бы еще 4 мая.

В прошлом году люди начали жить в "экологический кредит" на 5 дней раньше - 28 июля. На первый взгляд создается впечатление, что в 2023 году люди израсходовали меньше ресурсов, чем в 2022 году, но экологи из GFN подчеркивают, что это лишь кажущийся прогресс.

Для того, чтобы сравнение было действительно показательным, ежегодные данные задним числом актуализируются с учетом новой информации и методов, поэтому в 2022 году день экологического долга фактически наступил лишь 1 августа, то есть лишь на один день раньше, чем в нынешнем, поясняют экологи.

Ситуация фактически не меняется уже почти десять лет, заявила представитель GFN Аманда Дип, отметив, что пока окончательно не ясно, какое влияние оказало по потребление ресурсов снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса или усилий по декарбонизации энергетики.