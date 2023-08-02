Россия объявила масштабные флотские учения на Балтике

В российских военно-морских учениях "Океанский щит – 2023" в Балтийском море с участием более 30 боевых кораблей и катеров будет проверена готовность сил флота "к защите национальных интересов в оперативно важном районе", сообщает Укринформ.

По данным военного ведомства, к обучению привлекается более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов снабжения, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России, около 6 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что во время учебы "в оперативно важном районе" будет проверена "слаженность работы штабов разного уровня по управлению силами (войсками)", отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозке войск и военных грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с применением оружия.

"По окончании обучения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы", - заявили в минобороны РФ.