За три месяца Москву и область атаковали минимум 28 беспилотников – СМИ

За три месяца — с 3 мая по 1 августа — Москву и Подмосковье атаковали минимум 28 беспилотников. Атаки 12 из них привели к ущербу, сообщает Вёрстка.

Впервые беспилотники долетели до Москвы 3 мая и сразу же ударили по Кремлю. Один из них взорвался над куполом Сенатского дворца, второй сдетонировал после столкновения с ним. В результате купол загорелся.

Самая массовая атака дронов произошла 30 мая. Изначально СМИ сообщали, что в ней участвовали более 25 беспилотников, Минобороны официально подтвердило участие только восьми. Издание обнаружило свидетельства прилёта как минимум 10 БПЛА. Два из них залетели в квартиры в Москве, но не взорвались. Ещё один врезался в многоквартирный дом, после чего сдетонировал.

21 июня в Подмосковье прилетели два дрона — один взорвался у деревни Лукино, второй — недалеко от воинской части 23623. 4 июля Москву и Подмосковье атаковали пять дронов. Один из них взорвался на крыше административного здания 45‑й бригады ВДВ в Кубинке. Ещё один — упал на гараж в деревне Кривошеино. В МЧС утверждали, что беспилотник не падал в населённом пункте, а пожар в гараже начался из-за неисправной проводки (эту версию опровергал источник канала ВЧК-ОГПУ).

В конце июля-начале августа атаки БПЛА участились. Дроны долетали до столицы и области 24, 28 и 30 июля, а также 1 августа. 24 июля один БПЛА взорвался после попадания в здание Центрального военного оркестра Минобороны, ещё один врезался в бизнес-центр на проспекте Лихачева. 30 июля дроны попали в две башни "Москва-Сити" — "ОКО‑2"‎ и "IQ-квартал"‎. Спустя два дня атака на "Москва-Сити" повторилась, один из БПЛА вновь ударил по одному из зданий ‎IQ-квартала.

Боевые беспилотники долетали до Подмосковья и до начала мая. 28 февраля БПЛА нашли в деревне Губастово в Коломенском районе. Спустя два месяца — 23 и 24 апреля дроны со взрывчаткой упали недалеко от Ногинска и в Павло-Посадском городском округе.