Тайвань усиливает контрразведку на фоне китайского шпионажа — Reuters

Военные Тайваня пообещали усилить борьбу со шпионажем, поскольку власти острова расследуют дела нескольких действующих и бывших офицеров, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Китай в последние годы развернул широкую шпионскую кампанию с целью подорвать демократически управляемое военное и гражданское руководство Тайваня, как показало расследование Reuters.

Подполковник по фамилии Сяо, служащий в армейском Командовании авиации и спецназа, был задержан по подозрению в передаче оборонных секретов "иностранным силам, включая Китай" и "развивающимся организациям" на Тайване.

На этой неделе следователи обыскали штаб-квартиру командования в северном городе Таоюань. По данным СМИ, под следствием также находятся четыре отставных офицера и "посредник" по фамилии Сяо.

Министерство обороны Тайваня заявило, что власти собрали "конкретные доказательства" незаконной деятельности.

"Столкнувшись с проникновением со стороны Коммунистической партии Китая, национальные силы будут продолжать усиливать контрразведывательное образование и повышать осведомленность" , - заявили в Минобороны острова, добавив, что они огорчены преступлением "продажи государства и народа".

Отвечая на вопрос об этих сообщениях, заместитель генерального секретаря Офиса президента Тайваня Алекс Хуанг назвал инцидент "позорным" и призвал к тщательному расследованию.

"Предательство собственных сослуживцев и государства должно строго наказываться законом" , - сказал он, добавив, что власти прилагают все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Китай, считающий Тайвань своей территорией, усилил военное и политическое давление на остров. За последние десять лет по меньшей мере 21 действующий или отставной тайваньский офицер в звании капитана и выше был осужден за шпионаж в пользу Китая, согласно обзору судебных протоколов и сообщений официальных информационных агентств Тайваня.