В Белгородской области России набранным в так называемую территориальную оборону гражданским власти раздали оружие и соответствующее военное оборудование, сообщает Украинская правда.

Как пишет пропагандистское издание "РИА Новости", местные власти создали в составе этой теробороны 8 батальонов. На полигоне каждому вручили стрелковое оружие, цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидронные ружья и ключи от автомобилей УАЗ.

Сообщается, что местных военные учили сбивать дроны-камикадзе. В дальнейшем с помощью военных на полигонах будут проводить учебные стрельбы.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заверил, что выданное оружие будет контролироваться.