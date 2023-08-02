В Белгородской области тероборонцам раздали оружие – росСМИ
В Белгородской области России набранным в так называемую территориальную оборону гражданским власти раздали оружие и соответствующее военное оборудование, сообщает Украинская правда.
Как пишет пропагандистское издание "РИА Новости", местные власти создали в составе этой теробороны 8 батальонов. На полигоне каждому вручили стрелковое оружие, цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидронные ружья и ключи от автомобилей УАЗ.
Сообщается, что местных военные учили сбивать дроны-камикадзе. В дальнейшем с помощью военных на полигонах будут проводить учебные стрельбы.
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заверил, что выданное оружие будет контролироваться.
"Оружие никогда не бывает бесконтрольным, все механизмы контроля, конечно же, должны быть, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть", - сказал Песков.