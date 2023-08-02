Доплаты к пенсии: кто из может получить помощь от ООН

В правительстве сообщили о дополнительных выплатах для пенсионеров от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций.﻿ Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новое время.

По словам Тараса Мельничука, правительство согласовало предложение Министерства социальной политики по реализации программы поддержки пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Дополнительную денежную помощь за счет средств ООН могут получить пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:

— они являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях активных или возможных боевых действий;

— у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 гривен в месяц;

— которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Какая сумма доплаты и как оформить заявку

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе єДопомога (edopomoga.gov.ua).

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн.

Если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен. Если же пенсия 2900 гривен, то доплата от ООН составит 100 гривен.