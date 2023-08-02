В Венгрии некоторые продукты подорожали на десятки процентов

Правительство Венгрии со вторника, 1 августа, отменило ценовые ограничения на основные пищевые продукты, действовавшие полтора года. По данным портала Telex, после этого цены на некоторые товары за одну ночь выросли на десятки процентов, сообщает Лига.Финансы.

Журналисты указывают, что это не правило – в некоторых магазинах цены на отдельные продукты оказались даже ниже, чем раньше.

О решении отменить ценовые ограничения на пищевые продукты стало известно в июне. На такой шаг правительство пошло после замедления инфляции, хотя страна до сих пор является региональным лидером по темпам роста цен – они там выше, чем в Украине.

В рамках борьбы с инфляцией правительство также обязало магазины еженедельно продавать несколько товаров со скидками 15%. С июня это требование охватывало товары в 20 категориях (тогда скидка составляла 10%), а с августа к ним добавились продукты, на которые ранее распространялись ценовые ограничения. Вне акционного предложения их запрещено продавать дороже закупочной стоимости.

Также в Венгрии с июля действует система онлайн-мониторинга цен, призванная повысить конкуренцию на рынке и тем самым снизить цены на продукты.

В феврале 2022 года правительство Виктора Орбана заморозило цены на шесть основных продуктов. Тогда под ценовые ограничения попали сахар, мука, подсолнечное масло, куриная грудка, свиная ножка и молоко. Позже в этот список добавили яйца и картофель.