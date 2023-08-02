Forbes: Путин обязательно должен проиграть в войне с Украиной

На прошлой неделе исполнилось 70 лет со дня установления перемирия, которое положило конец вооруженному противостоянию во время Корейской войны. Этот конфликт предлагает критически важные уроки для войны, которая продолжается сегодня в Украине. Но вопрос в том, прислушаются ли современные лидеры к ним. Об этом говорится в материале американского бизнесмена и издателя журнала Forbes Стива Форбса, сообщает Зеркало недели.

Он напоминает, что Корейская война началась в июне 1950 года, когда коммунистический Север вторгся на Юг. В конце концов, кровопролитие прекратилось 27 июля 1953 года, когда было подписано перемирие. К тому времени более 2 миллионов военных и гражданских потеряли свою жизнь. Эта цифра также включает около 40 тысяч американцев.

Новая фактическая граница между двумя частями Кореи не сильно отличалась от того, которая существовала на момент начала войны. Форбс напоминает, что еще в начале войны казалось, что поражение уже близко. Но США при поддержке союзников решили вмешаться и развернуть ход событий, чтобы оградить Южную Корею от захвата войсками КНДР. Силы Севера были вынуждены покинуть территорию Юга. И после этого Китай решил, что пора закончить войну. В конце концов через несколько месяцев это и произошло. Но здесь возникли противоречия, которые сохраняются до сих пор.

Форбс отмечает, что сначала США планировали освободить Северную Корею от коммунистических правителей. Но когда союзные войска дошли до реки Ялуцзян, отделяющей КНДР от Китая, Пекин отправил против них свою большую армию. Китайское наступление не прекращалось до тех пор, пока большая часть территории Южной Кореи не оказалась под контролем Пхеньяна.

Генерал Дуглас МакАртур хотел разбомбить линии обеспечения Китая на его собственной территории, чтобы американские войска смогли снова захватить Север. Наконец, началось наступление, которое снова вытеснило коммунистические армии из Южной Кореи. Но президент Гарри Трумэн и его команда по национальной безопасности решили, что пора начать мирные переговоры. Поэтому американское наступление было остановлено.

Трумэн уволил генерала МакАртура за нарушение суборнидации. Бесплодные переговоры о мире продолжались два года, в течение которых союзные войска Южной Кореи потеряли тысячи солдат. В 1953 году новый президент США Двайт Эйзенхауэр дал ясно понять, что так или иначе война должна закончиться, даже если для этого придется применить ядерное оружие.

«К тому времени коммунисты полагали, что они могут победить, истощив наши силы. Перемирие было установлено. Вывод очевиден: нам нужно было продолжать наступление на север. Нужно было захватить достаточную часть севера, включая Пхеньян, чтобы от КНДР осталась «страна-обрубок», неспособная на военные действия. При этом она бы обеспечивала буфер с Китаем» , – убежден Форбс.

По его мнению, если бы события пошли по такому сценарию, у США никогда бы не было проблем с вооруженной ядерным оружием Северной Кореей, которая угрожает не только Югу, но и Японии и США благодаря своим ракетам. В таком случае урок был бы совершенно однозначным: агрессия не приносит пользы.

«Опыт Корейской войны несет критическое предостережение для войны, которая продолжается в Украине сегодня. Нельзя допустить разделения этой страны в духе Кореи. Вся территория, включая Крым, должна быть очищена от оккупантов Путина. Однозначное путинское поражение – это необходимость» , – отмечает Форбс.

По его мнению, только так лидер Китая Си Цзиньпин и власти Ирана поймут, что США и свободный мир, хоть и с опозданием, но будут сопротивляться их агрессии.