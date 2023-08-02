Украина обсуждает с Хорватией маршруты в порты для экспорта зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил с советницей министра иностранных дел Республики Хорватия Колиндой Грабарь-Китарович вопрос экспорта украинского зерна через порты Хорватии, сообщает Укринформ.

Стороны обсудили возможность экспорта украинского зерна через порты Хорватии и вопросы разработки маршрутов в эти порты.

Сольский отметил важность для украинских аграриев компенсации от ЕС за транзит в порты Литвы и Латвии, Германии, Нидерландов, а также в адриатические порты – Хорватии, Словении и Италии.

Стороны также затронули тему разминирования сельхозземель. Грабарь-Китарович подчеркнула, что Хорватия хорошо понимает Украину и будет в дальнейшем помогать в разминировании.