Из каких типов дронов должен состоять арсенал ВСУ - эксперт

Военный ВСУ и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает, что для того, чтобы преодолеть хаос с дронами в ВСУ, нужно создать соответствующий комитет, который будет заниматься этим вопросом. Именно эта структура определит, какие БпЛА нужны украинским военным больше всего. В материале для ZN.UA "Преодоление хаоса" он перечислил, из чего, по его мнению, должен состоять этот список:

Универсальный разведывательно-ударный дрон легкого класса типа "мавик" (нужен всем силовикам). Дрон-наблюдатель среднего класса типа "матрас". Он же может быть ночным бомбером. Массовый FPV-коптер — дрон-камикадзе. Дрон-ретранслятор. Его можно построить на базе коптера среднего класса типа "матрас" (см. пункт 2). Электрический самолет-разведчик среднего радиуса действия. Он же может изготавливаться в варианте "самолет-камикадзе" поля боя (наш "Ланцет"). Самолет-бомбер среднего радиуса действия. Самолет-камикадзе большого радиуса действия.

Эксперт продолжил, что после того, как будут разработаны и введены техзадания (ТЗ) для стандартизированных моделей, комитет по беспилотникам должен провести открытый и честный конкурс на лучшую модель дрона в каждом сегменте среди всех участников рынка — государственных и частных. По результатам конкурсных испытаний должны быть определены победители — не больше двух моделей двух конкурирующих производителей в каждой номинации.

Победившие в конкурсе дроны станут стандартными моделями.

"На основе консолидированного заказа от всех силовых ведомств на стандартные модели комитет распределяет заказы на разные предприятия, готовые их производить. При этом если консолидированный заказ составляет 5000 штук в месяц, а компания-разработчик может произвести только 500 штук в месяц, то оставшиеся 4500 штук должны производиться на других предприятиях на основе лицензионного соглашения , - объясняет принцип Касьянов. - Таким образом, вместо 200 моделей FPV-коптеров от 200 гаражных производителей, мы получим одну стандартную модель по твердой цене от 200 производителей, одинакового качества с гарантированным сервисным обслуживанием".

Также, по словам эксперта, комитет должен стимулировать развитие рынка путем выдачи льготных кредитов на расширение производства, и созданием государственных предприятий, занятых выпуском стандартной беспилотной продукции.

"Не надо бояться "государственного" — в Штатах государственные оборонные арсеналы прекрасно клепают стандартные боеприпасы и даже разрабатывают танки, а в Израиле государственные оборонные отраслевые (отраслевые — главное отличие от "Укроборонпрома") концерны эффективно конкурируют с частными предприятиями" , - предостерег военный.

Более того, комитет должен консолидировать закупки импортных комплектующих и материалов, создать стратегические запасы автопилотов, двигателей, модулей навигации, другой электроники, литиевых батарей, применяемых в стандартных моделях беспилотников. Прямые гарантированные закупки, большие объемы таких закупок, устранение таможенных поборов и проволочек — все это снизит стоимость дронов и сделает их производство и поступление в войска более предсказуемым.

Еще одна задача комитета – стимулировать изготовление комплектующих в Украине, поощрять разработки компонентов дронов, размещать заказы на компоненты, давать льготные кредиты и гранты на развитие рынка комплектующих для беспилотников.

Также, по словам Касьянова, в сфере деятельности комитета должна быть кооперация с разработчиками и производителями дронов в дружественных странах. Локализация сборки в Украине, совместные разработки, поиск зарубежных партнеров — все это должно быть в ведении комитета.

Комитет должен накапливать опыт использования БПЛА на фронте, проводить анализ, генерировать улучшение технических характеристик, изменение тактики, проводить встречи, круглые столы, семинары для разработчиков, производителей и эксплуатантов, организовывать полигонные и фронтовые испытания новых систем.