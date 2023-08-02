НАБУ показало схему присвоения 13,8 млрд грн в "Укрнафте"

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению восьми человек в завладении имуществом и денежными средствами "Укрнафты" (50%+1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") на сумму свыше 13,8 млрд грн, сообщает Лига.Бизнес.

Среди подозреваемых бывший председатель правления и два топ-менеджера "Укрнафты", бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

По данным следствия, в марте-августе 2015 года "Укрнафта" заключила договоры купли-продажи с компаниями, победителями аукционов, и поставила сырье на более 10,7 млрд грн.

Согласно постановлению Кабмина, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у "Укрнафты" не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализованы на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года "Укрнафта" заключила 70 договоров покупки нефтепродуктов с другим компаниями со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость на более 3,06 млрд грн. Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако "Укрнафта" нефтепродукты так и не получила, а средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы "Приват".

НАБУ уже добилось через суд аннулирования 60 соглашений почти на 3 млрд грн, заключенных между "Укрнафтой" и одной из компаний-поставщиков нефтепродуктов — ООО "Котлас".

Благодаря расследованиям НАБУ "Укрнафте" возмещено уже более 3,5 млрд грн.

Укрнафта перешла в ноябре 2022 года под контроль Министерства обороны вместе с тремя другими стратегическими предприятиями Украины – "АвтоКраз", "Мотор Сич", Укртатнафта и "Запорожтрансформатор".