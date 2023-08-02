Вместо Аристова ЦИК признала избранным нардепом кандидата от "Слуги народа"

Вместо Аристова ЦИК признала избранным нардепом кандидата от "Слуги народа"
Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом от политической партии "Слуга народа", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба секретариата ЦИК.

Указано, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, в связи с личным заявлением.

Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

Новости

Популярные темы форума

analytics