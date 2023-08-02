Вместо Аристова ЦИК признала избранным нардепом кандидата от "Слуги народа"
Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом от политической партии "Слуга народа", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба секретариата ЦИК.
Указано, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, в связи с личным заявлением.
Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".
"ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе".