Послы G7 напомнили, каких шагов ждут от Украины для инвестиций

Послы "Группы семи" назвали шаги и реформы, которых ожидают от Украины в подготовке к послевоенному восстановлению страны и приходу западных инвестиций, сообщает Европейская правда.

В Twitter послы G7 рассказали, что встречались с премьером Денисом Шмыгалем и говорили о дальнейших шагах после Конференции по восстановлению Украины.

"Прозрачность и подотчетность являются решающими для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции", – отметили послы.

Они отметили, что для этого от Украины ожидают ряда шагов в антикоррупционной сфере, в частности: своевременного назначения нового руководителя НАПК, восстановления системы декларирования активов и финансовой отчетности политических партий, усиления антикоррупционных учреждений, в частности САП и АРМА.

"Также призываем принять законы, которые обеспечат сильный и независимый Антимонопольный комитет и улучшат корпоративное управление предприятий в государственной собственности в соответствии со стандартами ОЭСР", – добавили они.

Послы отметили, что разделяют мнение о необходимости начинать подготовку к конференции по восстановлению Украины на 2024 год в Германии.