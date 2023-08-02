Папа Римский хочет, чтобы Европа закончила войну в Украине креативно

Папа Римский Франциск упрекнул Европу, которая не предлагает креативных путей прекращения войны в Украине и других странах, сообщает Деловая столица.

Об этом понтифик заявил во время встречи с представителями власти, дипломатического корпуса и гражданского общества Португалии в рамках своего визита в Лиссабон со ссылкой на Vatican News.

"Мы плывем по бурным волнам океана истории и наблюдаем недостаток отважных путей к миру. Глядя с сердечными чувствами на Европу, на характерный для нее дух диалога, хочется спросить: куда же ты плывешь, если не предлагаешь миру путей мира, креативных способов прекратить войну в Украине и многочисленные конфликты, которые кровью обагряют мир?" – спросил Папа Франциск.

Понтифик напомнил, что именно в столице Португалии в 2007 году было подписано "Лиссабонское соглашение", которое реформировало Европейский Союз. Документ подтверждает, что "Союз имеет целью способствовать миру, своим ценностям и благосостоянию своих народов", а в отношениях с остальным миром "вносит вклад в мир, безопасность, устойчивое развитие Земли, солидарность и взаимоуважение между народами, свободную и справедливую торговлю, искоренение бедности и защите прав человека".

Как сообщалось, Папа Римский Франциск жестко осудил выход России из Черноморской зерновой инициативы.