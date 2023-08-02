Государственный "Укрэксимбанк" присоединился к программе "єОселя"
Государственный "Укрэксимбанк" присоединился к программе "єОселя" и будет предоставлять кредиты заемщикам с первым взносом от 20% сроком до 20 лет по процентной ставке 3% и 7% годовых, сообщает Экономическая правда.
Соответствующее соглашение "Укрэксимбанк" и Укрфинжилье заключили 1 августа, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отныне в программе участвуют 6 банков-партнеров:
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- Укргазбанк;
- Глобус банк;
- Sky Bank;
- Укрэксимбанк.
"Присоединение еще одного банка в перечень партнеров расширяет возможности для заемщиков, желающих приобрести жилье или улучшить жилищные условия. Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении Дія", - добавили в министерстве.
Напоминаем:
Государственная программа ипотечного кредитования "єОселя" с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев.
До конца года количество семей, которые получат кредиты на жилье программой "єОселя", будет составлять 10 тысяч.