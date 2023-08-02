Страны Балтии определились со сроком отключения электросетей от России

Операторы системы передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии решили, что отключатся от России в феврале 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Министерства энергетики Литвы.

Сразу после отключения от РФ страны будут подключаться к Европе

Litgrid, AST и Elering, операторы системы передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии, подписали соглашение о дате синхронизации.

Согласно договору, отключение от контролируемой Россией системы и подключение к сетям континентальной Европы произойдет в феврале 2025 года.

Соглашение также предусматривает, что страны Балтии совместно откажутся от продления контракта БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы - ред.), заключенного с российскими и белорусскими операторами летом 2024 года, за полгода до синхронизации.

Что еще известно об отключениях от РФ

"Необходимые работы, такие как установка первых синхронных компенсаторов, установка систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены к согласованному сроку. Остальные проекты балтийских операторов, связанные с синхронизацией, будут реализованы до конца 2025 года или позже" , - говорится в заявлении.

Ожидается, что в ближайшее время премьер-министры трех стран Балтии выразят свою поддержку операторскому соглашению.

Зависимость от России

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы.

В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии как меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое - до 300 МВт.

Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.