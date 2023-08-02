ГБР: На Закарпатье солдаты строили дом военкому, который оказался сторонником РФ

ГБР: На Закарпатье солдаты строили дом военкому, который оказался сторонником РФ

Военный комиссар одного из районов Закарпатской области заставлял солдат строить ему особняк. Во время обысков у него найдена запрещенная советская и российская символика, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, работники ГБР обнаружили, что начальник одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки, который родился и учился на территории России, заставлял мотивированных и патриотических подчиненных проводить строительные работы в его особняке.

1 августа 2023 года на месте строительства, а также в квартире и рабочем кабинете фигуранта работники ГБР провели ряд обысков. На строительстве выявили троих солдат, выполнявших строительные работы. Они уже дают показания следствию.

Также в ходе обысков были изъяты $3,5 тыс., атрибутика Российской Федерации (монеты, документы о получении образования в РФ), одежда с эмблемами СССР и России, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и георгиевская лента.

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ГБР во взаимодействии с Нацполицией сообщило военкому о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Расследование продолжается, производятся неотложные следственные действия.

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