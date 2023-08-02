Отчет: На освобожденной Херсонщине было 35 тюрем, где пытыли украинцев
На освобожденной территории Херсонской области подтвердили размещение 35 тюрем, которые обустроили оккупанты для украинского населения, сообщает Украинская правда.
CNN, которые ссылаются на отчет, подготовленный мобильной группой по вопросам правосудия, которая входит в состав Консультативной группы по вопросам преступлений против человечности (ACA), финансируемой Великобританией, ЕС и США и созданной международной юридической фирмой и фондом по правам человека Global Rights Compliance в поддержку Офиса Генерального прокурора Украины
"Отчет содержит анализ начальной выборки из 320 случаев содержания под стражей в Херсоне в более чем 35 идентифицированных местах несвободы".
В отчете указывается, что почти половина украинцев, которых там удерживали россияне, подвергались широкомасштабным пыткам, включая сексуальное насилие.
"Из этих жертв по меньшей мере 43% прямо указали на практику пыток в местах несвободы, называя сексуальное насилие распространенной тактикой, которую применяли к ним российские охранники, как к мужчинам, так и к женщинам, причем предварительные результаты показывают, что военнослужащие чаще всего подвергались пыткам в местах несвободы.
Один из авторов доклада утверждает, что те, кто имеет семьи военнослужащих, также были мишенью для пыток".
"Согласно отчету, по меньшей мере 36 жертв из проанализированной выборки упоминали о применении электрошока во время допросов, часто генитального электрошока со стороны российских охранников.
Другие жертвы упоминали об угрозах увечья половых органов, и по меньшей мере одна жертва была вынуждена стать свидетелем изнасилования другого заключенного посторонним предметом, накрытым презервативом".
Предыстория:
- В июле Associated Press сообщала, что задержанных на оккупированных территориях украинцев россияне заставляют рыть окопы и могилы, применяют к ним пытки и депортируют на неопределенный срок вглубь России, что является прямым нарушением Женевских конвенций.
- После освобождения части Херсонщины в 2022 году начали выявлять тюрьмы, оборудованные российскими оккупантами.