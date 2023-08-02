МИД Франции осудило новую волну российских ударов по Украине
Министерство иностранных дел Франции осудило новую волну российских ударов по Украине — РФ создает угрозу глобальной продовольственной безопасности, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства.
"Франция решительно осуждает новую волну российских ударов по Украине, которые в ночь с 1 на 2 августа поразили портовую инфраструктуру Измаила, расположенную на Дунае. Повреждены или разрушены элеватор, элеваторы, резервуары грузового терминала, склады и административные помещения", — отметили в ведомстве.
В МИД добавили, что Россия сознательно шантажирует мир угрозой продовольственного кризиса.
"После того, как было поставлено под сомнение Черноморскую зерновую инициативу, Россия в очередной раз намеренно ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность, разрушая необходимую инфраструктуру для экспорта зерна.
Она преследует только свои интересы за счет уязвимых слоев населения, раздувая цены на сельскохозяйственную продукцию и пытаясь помешать одному из своих основных конкурентов экспортировать свою продукцию", — отмечается в заметке.
2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир "должен реагировать" на российские воздушные атаки, направленные среди прочего на объекты, связанные с продовольственной безопасностью.