Генштаб: ВСУ уничтожили 20 единиц артиллерии оккупантов

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 20 артиллерийских средств российских оккупантов на огневых позициях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 2 августа.

В течение суток Россия нанесла очередной авиационный удар ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА. Враг нанес 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного — Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменное, Спорное и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы н.п. Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровский, Тягинка и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов.