Зеленский: Украинские пилоты начнут обучение на F-16 уже в этом месяце

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в августе, сообщает Деловая столица.

Об этом он сообщил, выступая на совещании с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на сто процентов со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать" , — сказал президент.

По словам Зеленского, "как можно быстрее" должна состояться поставка и боевое применение украинскими пилотами этих истребителей. Обращаясь к послам, Зеленский сказал: "И вы понимаете, о каких странах идет речь".

Как сообщалось, администрация США пока не получила от европейских партнеров окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и поэтому не может сертифицировать передачу необходимого оборудования.