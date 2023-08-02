МИД Польши после вызова посла Украины: хотим хороших отношений

Польское Министерство иностранных дел в среду после вызова украинского посла Василия Зварича на фоне дипломатической напряженности подчеркнуло стремление Варшавы к хорошим отношениям с Украиной, сообщает Европейская правда.

Об этом МИД Польши сообщил в Twitte.

Ведомство отметило, что Польша "хочет хороших отношений с Украиной", и они "должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов".

"Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям. Польша ожидает, что Украина будет готова принять во внимание нашу позицию относительно, в частности, защиты польского сельского хозяйства, а также других вопросов", – добавили в министерстве.

В Варшаве отметили, что такую позицию довели до сведения украинского дипломата.

Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Дуды Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача.