Воздушные силы сообщили об угрозе ракетного удара: взлетели 4 стратега

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетного удара, поскольку в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ВС ВСУ в Telegram

"4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, которые совершили вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря.

Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет − 22:30".

Воздушные силы отметили, что сообщат дополнительно, если будет ракетная угроза и пуски крылатых ракет, и призвали жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Дополнено: Чуть позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Харьковской и Донецкой в областях. Сейчас на востоке Украины объявлена тревога.