Глава Минфина Японии заявил, что его страна готова дополнительно помочь Украине

Япония готова предоставить Украине дополнительную поддержку через проекты Всемирного банка по ремонту жилья, пострадавшего из-за агрессии РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр финансов Японии Масато Кандо, сообщает Reuters.

Отмечается, что Канда посетил сегодня Киев и встретился с министром финансов Украины Дмитрием Марченко.

Они провели двусторонние финансовые переговоры между Японией и Украиной.

Япония больше готова помогать Украине

На пресс-конференции министр финансов Канда сказал, что диалог во время войны убедительно демонстрирует непоколебимую поддержку Украины со стороны Японии.

Министр финансов Японии также заявил, что готов оказать дополнительную поддержку проектам Всемирного банка по ремонту поврежденного войной жилья в Украине.

Ужесточение санкционного режима против РФ

Также сообщается, что Япония будет работать с международным сообществом, чтобы обеспечить экономическую помощь, в которой нуждается Украина.

Глава Минфина Японии заверил, что сотрудничество со странами Запада будет касаться и введения новых санкций против РФ, других экономических мер против Кремля.

Не обошли и тему обхода санкций против РФ третьими странами.

Информация от украинской стороны

Дмитрий Марченко отметил, что помощь от Японии уже достигла 7,6 миллиарда долларов. Именно поэтому Украина выразила глубокую благодарность Японии за солидарность и поддержку, оказанную с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в продвижении интересов Украины на международной арене.

Также Япония подтвердила решимость лидеров G7 обеспечить, чтобы Россия оплатила долгосрочную реконструкцию Украины, и в этом контексте усилит свои усилия для достижения этой цели.

Отдельно стороны выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между Россией и юрисдикциями ООН, которые находятся под санкциями ООН.

Санкции Японии против РФ

Недавно правительство Японии запретило в Россию поставки автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра.

Ранее мы писали, что Япония ввела дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

В предыдущий пакет санкций Японии против России вошли запреты на импорт 38 товаров. В перечне санкционной продукции числится алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолетов.