Зеленский провел совещание по безопасности на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский провел в среду совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Зеленского.

"Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в различных общинах области - это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались".

По словам Зеленского "Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста". Позже в своем вечернем обращении он рассказал, что "завершает день в Берегоме", где также провел встречу с венгерской общиной.

Координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.



Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні… pic.twitter.com/k7kJFh07hP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 2, 2023

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