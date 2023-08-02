Федоров: Вечером в центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв
Вечером 2 августа прогремел взрыв в центре временно оккупированного Мелитополя, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил официальный мэр города Иван Федоров в Telegram.
"Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города".
Другой информации мэр не сообщил, указав лишь, что сейчас выясняют подробности "вечерней суматохи".
О взрыве сообщил также и коллаборант Владимир Рогов.
В 21:38 он написал в Telegram, что "только что в центре города прозвучал взрыв". Подробности пособник оккупантов обещал предоставить позже.