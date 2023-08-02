Зеленский: Москве нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия наносит удары по одесским портам для того, чтобы в мире развалился продовольственный рынок, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в вечернем обращении к украинцам.

По его словам, украинским силам ПВО в последнюю атаку Россией беспилотниками по Украине удалось сбить 37 "Шахедов". Однако, несмотря на это, попадание в инфраструктуру города Одесса.

Зеленский сказал, что Украина вместе с партнерами предпринимает максимум усилий по увеличению систем противовоздушной обороны.

"Очень важно, чтобы мир не привыкал к этому российскому террору. Каждое попадание - это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, чью стабильность Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре" , - сказал он.

Президент заявил, что нанося удары по зерновой инфраструктуре Украины Россия ведет битву не только против нашего государства.

"Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился. Ценовые кризисы им нужны, сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выторгует" . Это очень-очень опасные надежды" , - заметил Зеленский.

Атака дронов

Российские оккупанты атаковали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.