Операторы стран Балтии решили отключиться от электросистемы РФ

Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы приняли решение об отсоединении от контролируемой Россией системы и синхронном подключении к континентальной европейской сети − соответствующее соглашение подписали 2 августа, сообщает Украинская правда.

Соглашение между операторами сетей Elering, AST и Litgrid предусматривает, что окончательное отсоединение от российской системы и переход на европейскую состоится в феврале 2025 года.

Документ также предусматривает, что страны Балтии совместно выйдут из контракта BRELL, заключенного с российскими и белорусскими операторами, летом 2024 года, за полгода до синхронизации.

Необходимые работы, такие как установка первых синхронных конденсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены до согласованной даты. Другие проекты балтийских операторов систем передачи электроэнергии планируют воплотить до конца 2025 года или позже.

Соглашение еще должны одобрить премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы − это ожидается в ближайшие дни.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.