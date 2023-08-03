Данилов: Украина имеет право на удары по РФ собственным оружием

Украина не имеет никаких запретов на использование вооружения, разработанного отечественным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ.﻿ Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник подчеркивает, что если страна-агрессор развернула против Украины огромную военную кампанию, и из-за российских атак в нашем государстве гибнут гражданские, в том числе и дети, то "какие должны быть табу?"

Секретарь СНБО обратил внимание на договоренности украинской стороны со странами-партнерами не применять их вооружение по территории России. Это необходимо, чтобы партнеров не обвиняли якобы в причастности к войне РФ против Украины.

Однако, указывает Данилов, данный запрет не касается оружия украинского производства.

"Хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN относительно морских дронов - это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран" , - заявил чиновник.

Также Данилов добавил, что подобные разработки "на отлично" выполняют боевые задания.