Южная Корея может присоединиться к саммиту по Украине – СМИ

Южная Корея рассматривает возможность участия в многонациональных переговорах по украинской "формуле мира", что должны состояться в Саудовской Аравии на этих выходных, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По информации дипломатического источника агентства Yonhap, Сеул обдумывает отправку высокопоставленного чиновника из президентского Управления национальной безопасности для участия в двухдневной встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Как сообщали ранее зарубежные СМИ, на встречу для обсуждения инициированной президентом Украины "формулы мира" были приглашены несколько западных стран и крупных развивающихся стран, включая Индию и Китай. На саммит РФ не была приглашена.

Наблюдатели говорят, что участие Южной Кореи на мероприятии может свидетельствовать о ее растущем дипломатическом участии в украинском вопросе.

Саммит в Саудовской Аравии

На этой неделе в Саудовской Аравии должны состояться﻿ переговоры по Украине. Главной темой обсуждения станет "формула мира" и ее реализация.

По данным СМИ, во встрече должны принять участие высокопоставленные чиновники 30 стран. Россию туда не приглашали.