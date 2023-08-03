Франция может вытеснить РФ со второго места в торговле оружием, – СМИ

Сообщения с мировых рынков о контрактах на поставку французских вооружений в Индию и Катар свидетельствуют о росте производства на оборонных заводах Франции, сообщает Деловая столица.

Французские СМИ отмечают, что война России против Украины оказала негативное влияние на продажу российского оружия в мире. Поэтому возрастают ожидания, что Франция может занять место второго мирового экспортера военной продукции, вытеснив с него Россию. На первом ныне — США.

По данным Стокгольмского международного исследовательского института мира, с 2018 по 2022 год доля Франции в глобальной торговле вооружениями выросла до 11% с 7,1% в предыдущий четырехлетний период. В то же время, доля России снизилась с 22% до 16%.

Как указывает France 24, заказы на производство вооружений, сделанные в 2022 году и начале 2023-го, отражают стабильную тенденцию роста в пользу Франции — и это было заметно еще до недавнего подписания контракта между Дели и Парижем о поставках в Индию французских истребителей Rafale.