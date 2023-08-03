США и Китай впервые за год обсудили двусторонние оборонные отношения

США и Китай впервые за более чем год обсудили двусторонние оборонные отношения на уровне Пентагона и МИД КНР.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

В переговорах, состоявшихся в Вашингтоне, приняли участие В переговорах приняли участие помощник министра обороны США по безопасности Индийско-Тихоокеанского региона Эли Ратнер и директор Департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао.

"Помощник госсекретаря Ратнер и директор Ян обсудили оборонные отношения Соединенных Штатов и Китая, а также вопросы региональной безопасности" , - рассказал представитель Пентагона.

На встрече было озвучено готовность США поддерживать открытые линии связи между американскими и китайскими военными.

Отношения США и Китая

Отношения США и Китая в последнее время находились на самом низком за десятилетие уровне. Недавно в СМИ даже появилась информация, что Китай занялся моделированием сценариев возможной "тотальной войны" из США.

Однако в июне в Китай отправился с официальным визитом госсекретарь Энтони Блинкен, а вслед за ним – министерша финансов Джанет Йеллен. Американские чиновники назвали такие шаги важными для установления дальнейшего взаимопонимания между странами.

Тем не менее США продолжает дистанцироваться от КНР. К примеру, недавно СМИ сообщали, что президент Джо Байден планирует подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китай.