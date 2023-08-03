ВСУ уничтожили еще более 600 окупантов, 35 беспилотников и 4 РСЗО – Генштаб
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 620 захватчиков, а также уничтожили 7 танков, 26 артиллерийских систем, 35 беспилотников и другую военную технику врага.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 247850 (+620) человек ликвидировано,
- танков – 4224 (+7),
- боевых бронированных машин – 8234 (+21),
- артиллерийских систем – 4892 (+26),
- РСЗО – 704 (+4),
- средств ПВО – 465 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23),
- специальной техники – 721 (+3).