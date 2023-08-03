ВСУ уничтожили еще более 600 окупантов, 35 беспилотников и 4 РСЗО – Генштаб

ВСУ уничтожили еще более 600 окупантов, 35 беспилотников и 4 РСЗО – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 620 захватчиков, а также уничтожили 7 танков, 26 артиллерийских систем, 35 беспилотников и другую военную технику врага.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 247850 (+620) человек ликвидировано,
  • танков – 4224 (+7),
  • боевых бронированных машин – 8234 (+21),
  • артиллерийских систем – 4892 (+26),
  • РСЗО – 704 (+4),
  • средств ПВО – 465 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35),
  • крылатых ракет – 1347 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23),
  • специальной техники – 721 (+3).

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