ВСУ уничтожили еще более 600 окупантов, 35 беспилотников и 4 РСЗО – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 620 захватчиков, а также уничтожили 7 танков, 26 артиллерийских систем, 35 беспилотников и другую военную технику врага.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили: