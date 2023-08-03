Сумма ущерба инфраструктуре Украины от войны превысила $150 миллиардов – KSE

Сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, оценивается в $150,5 млрд, из которых $55,9 млрд – потери жилищного фонда. Такие данные обнародовала Киевская школа экономики (KSE Institute), сообщает Укринформ.

"По итогам июня 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, оценивается в $150,5 млрд (по стоимости замещения)" , - говорится в сообщении.

По подсчетам исследователей, наибольшую долю в общем объеме ущерба составляют потери жилищного фонда — $55,9 млрд, учитывая убытки примерно в $1 млрд от затоплений и разрушений жилых домов в результате подрыва Каховской ГЭС.

По предварительным данным ОВА, по состоянию на июнь 2023 года общее количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилищного фонда составляет около 167,2 тыс. зданий, из них 147,8 тыс. - частные дома, 19,1 тыс. - многоквартирные, еще 0,35 тыс. – общежития.

На втором месте по сумме ущерба сфера инфраструктуры (транспортная, железнодорожная инфраструктура, дорожное хозяйство, авиационная отрасль и портовая отрасль) — $36,6 млрд.

Потери активов бизнеса оцениваются на уровне $11,4 млрд. Отмечается, что с начала войны повреждено или разрушено по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний, однако количество разрушенных предприятий может быть существенно выше, поскольку пока нет информации об объектах на временно оккупированных территориях.

Прямой задокументированный ущерб от разрушений учебных заведений составляет $9,7 млрд. Всего в результате боевых действий уже повреждено почти 3,4 тысячи учебных заведений.

Инфраструктуре украинской энергетики, по предварительным оценкам, нанесен ущерб на $8,8 млрд, из которых $638 млн - прямые убытки сферы от подрыва ГЭС.

Еще $8,7 млрд составляют прямые потери аграрного сектора в результате войны.

Общая сумма ущерба от разрушений и повреждений учреждений социальной сферы, науки и здравоохранения, культурных сооружений, спортивных объектов и административных зданий составляет около $5,9 млрд.