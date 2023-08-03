Ночью РФ запустила по Украине 15 "Шахедов", все уничтожила ПВО – Воздушные силы

В ночь на 3 августа россияне нанесли очередной удар "Шахедами" по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 15 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Противник атаковал с северного направления (Брянская обл.) ударными БпЛА Shahed-136/131. Всего зафиксированы пуски 15 "Шахедов".

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены" , – говорится в сообщении.

За минувшие и текущие сутки авиация ВСУ нанесла до 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также были уничтожены 7 разведывательных беспилотников, отметили в воздушных силах.